Пушкин из Канады и Грецкий с драниками. Мастер-шоу звезд КХЛ прошло в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие состоялось в Москве на стадионе "ВТБ-Арена". Мастер-шоу продолжило программу Недели звезд хоккея. Перед началом события были опасения, что в выходной день мероприятие не вызовет интереса у избалованной столичной публики, однако субботним вечером на трибунах "ВТБ-Арены" собралось 8 895 зрителей. 11 и 12 января на "ВТБ-Арене" состоялись Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Четыре лучших игрока Кубка вызова МХЛ на церемонии представления хоккеистов Матча звезд КХЛ были путем жеребьевки распределены по командам дивизионов. Тема всего звездного уик-энда - ценность времени, которое особенно драгоценно в Москве. Перед выходом хоккеистов на лед для демонстрации всего своего мастерства состоялось масштабное шоу, порядка десяти тысяч световых приборов превратили ледовую поверхность, куб, трибуны в единую медиаповерхность. После этого на льду выступили юные хоккеисты, их участие в церемонии символизировало массовость хоккея в стране и на всем континенте. 24 человека, по количеству клубов КХЛ, исполнили танец, немного напоминающий знаменитую новозеландскую хаку. Вместе с хоккеистами на площадку вышли талисманы всех 24 клубов КХЛ. Маскоты приняли участие в шоу как полноправные его участники впервые в истории Матчей звезд КХЛ. Анисимов стал самым быстрым, Билялов - самым надежным В первом конкурсе спортсмены из сборных дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева соревновались в скорости. В каждом забеге принимали участия два хоккеиста, всего прошло четыре забега (участвовали по два игрока каждой команды). Задачей спортсменов было не просто выиграть дуэль, а показать самое быстрое время среди всех участников. Первый же забег обернулся конфузом для игрока Дмитрия Яшкина, который выступал на домашней арене, во время прохождения одного из виражей он потерял равновесие и упал. Недоразумение произошло и в результатах конкурса. Победителем был объявлен игрок клуба МХЛ "Динамо" Санкт-Петербург Егор Анисимов, представляющий сборную дивизиона Тарасова. Однако в своем забеге он проиграл представителю дивизиона Чернышева Герману Шапореву, который пришел к финишу раньше. Анисимов в дополнительной попытке не смог побить рекорд на скорость, установленный в 2017 году Энвером Лисиным (12,45 секунды) и заработать для своей команды дополнительное очко.

После первого конкурса ни одного балла бобровцам не дают. У нас, правда, есть некоторые сомнения... #KHLAllStar pic.twitter.com/LKKJzL2G5m — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 18 января 2020 г.

"Сам не понял, как я выиграл, наверное, [Игорь] Никитин (главный тренер команды дивизиона Тарасова) заплатил, а [Кирилл] Капризов (капитан команды) договорился, - сказал Анисимов. - Я к своему заданию относился как к шоу, но эмоции и переживания серьезно были запредельными. Я рад победить в конкурсе, хочу получить еще больше положительных эмоций, ведь за всю жизнь далеко не каждый игрок может поучаствовать в Матче звезд". Во втором конкурсе вратари соревновались в надежности. Победителем становился тот голкипер, который отразил больше всех буллитов подряд. Нападающий команды дивизиона Тарасова Александр Семин выполнил попытку со своим сыном, который отправил шайбу в ворота. Позднее на льду появился и сын защитника команды дивизиона Боброва Якова Рылова в игровой форме, идентичной форме отца, и также реализовал буллит. Белорусский нападающий минского "Динамо" Вячеслав Грецкий, который представлял команду дивизиона Тарасова, выехал на лед с тарелкой драников. Отведать блюдо решился только вратарь сборной дивизиона Боброва Юлиус Гудачек. Подкрепившись, словацкий вратарь "Спартака" отразил буллит Грецкого, который бросил совсем не в стиле лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки. Победителем конкурса вратарей же стал голкипер "Ак Барса" и команы дивизиона Харламова Тимур Билялов, отразивший восемь бросков подряд. "Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот и я выполнил обещание. Только у нас получились не драники, а сырники, потому что мы готовили их в Москве. Юлиус ничего не сказал, но раз съел, значит вкусные получились", - рассказал Грецкий. Пушкин из Канады По окончании второго конкурса некоторые участники продемонстрировали свои специальные заготовки. Егор Морозов нарядился в костюм Деда Мороза. Именно в Вологодской области, где базируется клуб Морозова череповецкая "Северсталь", находится резиденция Деда Мороза - Великий Устюг. Морозов, как и полагается, подарил болельщикам несколько подарков из своего мешка. Самое запоминающееся выступление вечера продемонстрировал канадец с казахстанским паспортом Даррен Диц. Он переоделся в костюм великого русского поэта Александра Пушкина. Диц выступает за нурсултанский "Барыс" с 2017 года и не раз говорил об интересе к русскому языку. Канадец на русском языке в микрофон прочитал переделанное четвертостишие из стихотворения Пушкина "Зимнее утро".

"Я выбрал образ Пушкина, потому что это прямая ассоциация с Россией. На то, чтобы выучить часть стихотворения ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно читать русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию, не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом", - отметил Диц в беседе с журналистами. В третьем конкурсе "эстафета хоккейного мастерства" лучшее время показала команда дивизиона Харламова. Представители дивизиона Тарасова и подмосковного "Витязя" Семин и Илья Шинкевич появились в богатырском шлеме с мечом в руках. "В таком богатырском шлеме я бы не смог играть точно. Не знаю, как в них русские богатыри когда-то бились", - сказал Семин. Самый сильный бросок продемонстрировал защитник новосибирской "Сибири" Юрки Йокипакка, который запустил шайбу со скоростью 164,15 км/ч и принес победу команде дивизиона Харламова. Рекорд Александра Рязанцева, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч, устоял. Финский защитник "Сибири" ранее появился на льду в костюме елки с надписью на русском языке, созвучной его фамилии "елки-палки". "Я знаю, что моя фамилия созвучна с выражением "елки-палки" в России, поэтому вышел на буллит в костюме елки. Решил поддержать новогоднее настроение, кроме того, в детстве я мечтал встретиться с Йоулупукки (финским Дедом Морозом). Что касается победы в конкурсе, то, думаю, что это был мой самый сильный бросок в жизни. А рекорд Рязанцева было нереально побить", - отметил Йокипакка. Победа команды дивизиона Харламова В двух заключительных конкурсах победа досталась представителям дивизиона Харламова. Лучшую точность показал Найджел Доус, который сумел поразить четыре мишени за 7,877 секунды. Заключительный конкурс "хоккейный биатлон", где от двух команд на старт выходили по одному игроку, после чего передавали эстафету следующему участнику, выиграла сборная дивизиона Харламова. В концовке своего этапа хоккеисты должны были пятью шайбами поразить пять мишеней, а за каждый промах наказывались штрафным кругом, длинною в круг вбрасывания. Последний конкурс вызвал немало споров. Иногда после попадания шайбой в мишень она не загоралась, а были случаи, когда загорались сразу две мишени, которые поражались одной шайбой. В ходе эстафеты многие хоккеисты то ли из-за незнания правил, то ли из-за попыток выиграть время нарушали правила, что осталось безнаказанным.

Иногда непросто сделать правильный выбор.

Но в конкурсе хоккейного мастерства Вова - король, как и его партнеры.

В блестящем стиле - заслуженное какое-то место бобровцев и могучие 0 баллов в таблицу! #KHLAllStar pic.twitter.com/2bOiBP5Wi1 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 18 января 2020 г.