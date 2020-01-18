Тренер "Айлендерс" Тротц заявил, что Овечкин вышел на новый уровень величия

ТАСС, 19 января. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" вышел на новый уровень величия. Такое мнение в эфире клубного канала высказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц.

В субботу "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл "Айлендерс" (6:4), уступая после двух периодов со счетом 1:4. Овечкин оформил хет-трик, достигнув отметки в 692 шайбы. По этому показателю он делит девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с канадцем Стивом Айзерманом. Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял "Вашингтон", под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

"Это команда чемпионов, они не один раз переворачивали ход игр в этом году. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы это сделали. У них есть суперзвезда - Овечкин поднял свой уровень величия, оформив хет-трик", - сказал Тротц.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Российский нападающий семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).