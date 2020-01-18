"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" в матче лидеров Запада НХЛ. Задоров отметился передачей

ТАСС, 19 января. "Колорадо" победил "Сент-Луис" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28), Кейл Макар (37), Андре Бураковски (37) и Габриэль Ландескуг (60). У гостей отличились Давид Перрон (19), Оскар Сундквист (22) и Алекс Пьетранджело (48).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Форварды хозяев Владислав Каменев и Валерий Ничушкин, а также нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 60 очков в 48 матчах. "Сент-Луис" идет первым с 68 очками в 49 играх. В следующей встрече "Колорадо" 20 января примет "Детройт", "Сент-Луис" 28 января в гостях сыграет с "Ванкувером".

В другом матче игрового дня "Эдмонтон" дома обыграл "Аризону" со счетом 7:3.