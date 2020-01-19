Анисимов и Наместников помогли "Оттаве" прервать девятиматчевую серию поражений в НХЛ

ТАСС, 19 января. "Оттава" обыграла "Калгари" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и российский форвард Владислав Наместников (57). У проигравших отличились Марк Янковски (55) и Ноа Ханфин (59).

Наместников к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 21 очко (10 шайб + 11 передач). Его партнер по команде форвард Артем Анисимов отметился пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (8+3). Защитник "Оттавы" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

"Оттава" одержала первую победу в последних 10 матчах, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 48 матчах. "Калгари" идет пятым на Западе с 57 очками в 50 играх.

В следующей встрече "Оттава" 28 января примет "Нью-Джерси", "Калагри" днем позднее дома сыграет с "Сент-Луисом".