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НХЛ

Анисимов и Наместников помогли "Оттаве" прервать девятиматчевую серию поражений в НХЛ

Канадский клуб в матче регулярного чемпионата обыграл "Калгари" со счетом 5:2
Владислав Наместников AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 19 января. "Оттава" обыграла "Калгари" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и российский форвард Владислав Наместников (57). У проигравших отличились Марк Янковски (55) и Ноа Ханфин (59).

Наместников к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 21 очко (10 шайб + 11 передач). Его партнер по команде форвард Артем Анисимов отметился пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (8+3). Защитник "Оттавы" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

"Оттава" одержала первую победу в последних 10 матчах, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 48 матчах. "Калгари" идет пятым на Западе с 57 очками в 50 играх.

В следующей встрече "Оттава" 28 января примет "Нью-Джерси", "Калагри" днем позднее дома сыграет с "Сент-Луисом".

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