Кремлев уверен, что вскоре у МОК не будет оснований не восстанавливать в правах AIBA

ТАСС, 19 января. Глава комиссии по развитию и маркетингу Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев считает, что через пару лет организация станет лучшей спортивной федерацией и у Международного олимпийского комитета (МОК) не будет никаких оснований не восстанавливать ее в правах. Комментарий Кремлева приводит портал Inside The Games.

В субботу в Панаме прошел первый континентальный форум AIBA, на котором представители 38 национальных федераций Северной и Южной Америки собрались, чтобы выслушать последние новости о реформах AIBA. В ближайшие месяцы форум также пройдет в Азии, Африке, Европе и Океании.

"Этот форум состоит из многих частей - маркетинг, производительность, судейство, управление, антидопинг, - сказал Кремлев, который также занимает пост генерального секретаря Федерации бокса России. - Все, что мы здесь обсуждаем, может помочь в будущем. Если так дальше продолжится, то чрез пару лет AIBA станет лучшей спортивной федерацией. Эти форумы не дадут МОК никаких оснований не восстанавливать AIBA".

"Если AIBA станет лучшей федерацией, зачем наказывать организацию? Если у нас не будет никаких проблем, почему МОК должен продлевать наше отстранение? Когда мы станем лучшей федерацией, то не будет никаких причин отстранять нас", - добавил Кремлев.

Глава комиссии по развитию и маркетингу подчеркнул, что континентальные форумы, вероятно, станут ежегодными. "Этот форум - событие, на котором мы можем узнать о каждой проблеме, которая есть в каждой стране, - сказал Кремлев. - Система такая: вы создаете хорошие условия для спортсменов и тренеров, они показывают результаты, и это хорошо для национальных федераций; национальные федерации показывают результаты - это хорошо для континентальных конфедераций; если континентальные федерации сильны, то сильна и AIBA. Мы должны проводить такой форум каждый год, в течение года мы сможем решить все вопросы, которые мы слышим от национальных федераций".

Отстранение AIBA

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

AIBA собиралась пересмотреть свой устав в декабре, однако внеочередное заседание исполкома в прошлом месяце не состоялось по причине отсутствия кворума. Оно должно состояться 20 марта. Из-за отстранения AIBA МОК сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио.