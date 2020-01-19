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ММА

Победитель Сурдлимпиады Аскаров одержал первую победу в UFC

На турнире UFC 246 он единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта

ТАСС, 19 января. Победитель Сурдлимпийских игр 2017 года Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В ночь на воскресенье 27-летний Аскаров на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта.

Аскаров дебютировал в UFC 21 сентября, завершив вничью поединок против мексиканца Брэндона Морено. Всего на его счету в смешанных единоборствах (ММА) 11 поединков, в которых он одержал 10 побед. На Сурдлимпиаде он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, также он является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.

В активе 33-летнего Эллиотта 15 побед, 10 поражений и одна ничья в ММА.

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