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НХЛ

Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Евгений Дадонов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 19 января. "Детройт" проиграл "Флориде" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (18-я минута), Марк Пысик (19), Александр Барков (54) и Денис Малгин (59). У проигравших отличился Дилан Ларкин (26).

Дадонов забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

"Флорида" одержала четвертую победу подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков в 47 матчах. "Детройт" идет последним с 28 очками в 49 играх.

В следующей встрече "Флорида" 21 января в гостях сыграет с "Миннесотой", "Детройт" днем ранее на выезде сразится с "Колорадо".

В другом матче игрового дня "Коламбус" дома разгромил "Нью-Джерси" со счетом 5:0. Защитник победителей Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу. Латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин оформил третий шатаут в последних четырех матчах.

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