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ММА

Российский боец ММА Олейник победил Грина на турнире UFC 246

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина во втором раунде болевым приемом на руку

ТАСС, 19 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил американца Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина во втором раунде болевым приемом на руку.

"Мои соперники уже привыкли к моей технике, они готовятся. Но я смог сегодня сделать это", - сказал Олейник после боя.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 33-летнего Грина восемь побед и четыре поражения.

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