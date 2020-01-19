Российский боец ММА Олейник победил Грина на турнире UFC 246

ТАСС, 19 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил американца Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина во втором раунде болевым приемом на руку.

"Мои соперники уже привыкли к моей технике, они готовятся. Но я смог сегодня сделать это", - сказал Олейник после боя.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 33-летнего Грина восемь побед и четыре поражения.