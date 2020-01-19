В погоне за Гретцки. Как Овечкин шел к десятке лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС рассказывает о важных этапах в карьере российского форварда, который вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству голов

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в субботу вошел в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" в 26-й раз в карьере отметился хет-триком (в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах подряд и сравнялся по этому показателю с Уэйном Гретцки, впереди только Джо Мэлоун - 4 - прим. ТАСС) и вытеснил из топ-10 снайперов кумира своего детства - Марио Лемье (690). 34-летний россиянина сравнялся по голам с находящимся на девятом месте Стивом Айзерманом (692). Если россиянин повторит прошлогодний снайперский показатель (51 шайба), то завершит сезон на седьмом месте, с которого потеснит лидера "Вашингтона" 80-х годов Майка Гартнера (708). А лучшего снайпера всех времен Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах) он может догнать в лучшем случае в 2024 году при условии, что в каждом сезоне будет забрасывать не менее 50 шайб.

На эту тему Лемье позади. Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству голов

Примечательно, что, несмотря на переезд большого числа звезд отечественного хоккея в НХЛ с конца 1980-х годов, никто даже близко не подошел к топ-10 голеадоров. Вторым в списке российских снайперов в НХЛ на данный момент является Сергей Федоров (483). Из действующих игроков отметки в 400 шайб достигли только Илья Ковальчук (440) и Евгений Малкин (406). Далее следует пропасть практически в 200 шайб. Впрочем, Европа в топ-10 представлена только двумя игроками - третье место в списке снайперов занимает чех Яромир Ягр (766). При этом россиянин является единственным действующим игроком в десятке. В связи с появлением первого россиянина в топ-10 ТАСС решил напомнить читателям о важных этапах в карьере Овечкина. Первые шаги во взрослом хоккее Овечкин выделялся снайперскими показателями уже в детском возрасте. В 12 лет будущий капитан "Вашингтона" забросил 59 шайб в чемпионате Москвы, побив рекорд Павла Буре. Он дебютировал во взрослом хоккее 14 ноября 2001 года в гостевом матче чемпионата России с московскими "Крыльями Советов". Возглавлявший на тот момент столичное "Динамо" Владимир Семенов во многом из-за травм ряда лидеров доверил место на льду хоккеисту в возрасте 16 лет и 58 дней. Во второй половине сезона-2001/02 Овечкин стал проводить больше времени на площадке и 10 января 2002 года в Уфе открыл счет заброшенным шайбам, поразив ворота местного "Салавата Юлаева". Спустя восемь дней Овечкин отметился голом во второй и последний раз в сезоне. Всего он провел восемь игр, к двум заброшенным шайбам добавив две результативные передачи. Найти видео голов Овечкина с первого сезона сейчас в интернете не представляется возможным, свою третью шайбу он забросил СКА в октябре 2002 года. В сезоне-2003/04 Овечкин забросит 13 шайб, став самым молодым лучшим снайпером за сезон в истории "Динамо", а в следующем году он вместе с уже состоявшейся звездой НХЛ Павлом Дацюком порадует болельщиков бело-голубых чемпионством. Спустя несколько месяцев после триумфа Овечкин вступит в непримиримый конфликт с руководством "Динамо", подпишет контракт с омским "Авангардом" (принципиальным соперником бело-голубых), вызвав бурю негодования динамовских болельщиков. Но в итоге, не сыграв ни одного матча за омичей, уедет в НХЛ, позволив фанатам бело-голубых вздохнуть с облегчением.

Самый молодой хоккеист и снайпер в истории сборной России В национальную команду форвард был впервые вызван в 2003 году на чешский этап Евротура. В возрасте 17 лет и 11 месяцев динамовец провел первый матч, став самым молодым игроком в истории сборной России. Ранее в этом же году он завоевал золото чемпионата мира с молодежной сборной и бронзу мирового первенства с юниорской. Легендарный Виктор Тихонов поставил дебютанта в первое звено к Игорю Королеву и Максиму Сушинскому. Правда, Овечкину удалось отметиться голом только в последнем матче. Забросив шайбу финнам в пустые ворота за 14 секунд до завершения встречи, динамовец стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Кроме Овечкина до сих пор никто не открывал счет голам за национальную команду до наступления совершеннолетия. На крупных турнирах Овечкин забросит первую шайбу 25 апреля 2004 года в матче чемпионата мира с командой Дании.

Драфт в НХЛ Генеральный менеджер "Флориды" Майк Кинэн в 2003 году пытался задрафтовать Овечкина под общим 256-м номером. Но лига отказала клубу, поскольку на драфт допускались родившиеся до 15 сентября 1985 года хоккеисты, тогда как Овечкин родился 17 сентября. Кинэн собирался оспорить это решение, отметив, что без учета четырех високосных годов воспитаннику "Динамо" исполняется 18 лет 13 сентября, но не успел подать протест. Перед драфтом 2004 года "Вашингтон", имевший первый номер, не скрывал, что нацелен на Овечкина, который возглавлял всевозможные скаутские рейтинги. Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи получил более десяти предложений обменять право первого выбора, но всем отказал. В итоге Овечкин стал вторым в истории россиянином, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. В 2001 году "Атланта" под первым номером выбрала Илью Ковальчука.

Дебют в НХЛ Овечкин дебютировал в ведущей хоккейной лиге мира 6 октября в домашнем матче с "Коламбусом". Россиянин с первых минут начал демонстрировать драйвовый силовой хоккей, что не могло не нравиться зрителям. Впоследствии главный хейтер российских игроков одиозный канадец Дон Черри поставит Овечкина за его манеру игры в пример лидеру "Питтсбурга" Сидни Кросби и другим соотечественникам. Во втором периоде будущий капитан "Вашингтона" продемонстрировал свои снайперские способности, забросив две шайбы, одну из которых - в касание с левого фланга, который в НХЛ именуют "офисом" Овечкина. Правда, обошлось без ставших впоследствии фирменных слаломных проходов. В том матче Овечкин провел на льду 17 минут 36 секунд (третий показатель в команде), из которых 6:18 - в большинстве (первый показатель).

Тот самый гол Спустя три месяца после дебюта и три дня после первого хет-трика (13 января 2006 года в гостевом матче с "Анахаймом") Овечкин, лежа на спине, точным броском поразил ворота "Финикса". Великий Гретцки на тот момент возглавлял "Финикс" и с приоткрытым ртом наблюдал за повтором на экране. Шайба в падении после прохода от центральной линии стала визитной карточкой главного голеадора лиги последних 14 лет. В частности, именно этот гол вошел в список лучших моментов в истории НХЛ, который был подготовлен лигой к своему столетию. Восьмой номер "Вашингтона" впоследствии не раз приведет публику в неистовство умопомрачительным шайбами, но только эта будет именоваться "The Goal". "Мне сопутствовала удача в этом моменте, но гол выдался красивым", - прокомментировал произошедшее Овечкин. По прошествии большей части карьеры капитан "Вашингтона" отказывается называть эту шайбу самой красивой из своих, но многие ее признают чуть ли не лучший в истории лиги.

Победная шайба в ворота сборной Канады на Олимпиаде-2006 Овечкин выступил на Олимпиаде в Турине в соответствии со статусом главной восходящей звезды мирового хоккея - показал второй снайперский результат турнира (5 шайб). Но самую запоминающуюся шайбу он забросил в четвертьфинальном матче с канадцами, который называли скрытым финалом. На старте третьего периода Овечкин после передачи Виктора Козлова открыл счет броском с близкого расстояния в матче, где игра шла до заброшенной шайбы (встреча завершилась со счетом 2:0). После этого триумфа многие эксперты досрочно отдали сборной России победу в турнире, а Овечкину - как минимум звание лучшего снайпера. Но в итоге истощенные игрой с канадцами россияне провели невнятные полуфинал с финнами (0:4) и матч за третье место с чехами (0:3), ни разу не поразив ворота. Впрочем, несмотря на провальную концовку, Овечкин попал в символическую сборную турнира. Причем он стал единственным не игравшим в финале хоккеистом в этой сборной. По признанию многих, в матче с канадцами Овечкин показал лучшую игру в составе сборной России. Но нельзя забывать сильнейший по составу чемпионат мира - 2008, где он блистал (6 шайб и 6 передач) в составе успешно интегрированной в сборную России вашингтонской тройки.

"Колдер Трофи" Неудачная концовка Олимпиады не сказалась на его выступлении в оставшейся части регулярного чемпионата, в которой он набрал 37 очков (16 шайб и 21 передача). 13 апреля 2006 года Овечкин в матче с "Атлантой" стал четвертым игроком в истории НХЛ и первым из россиян, кому удалось забросить 50 шайб в дебютном сезоне. Ранее этого добивались Теему Селянне (76, сезон-1992/93), Майк Босси (53, 1977/78) и Джо Нуиндайк (52, 1987/8). В итоге он завершил регулярный чемпионат с 106 очками, уступив в таблице бомбардиров Ягру (123) и канадцу Джо Торнтону (125). Также новичок "Вашингтона" занял третье место в списке снайперов с 52 шайбами. Если бы не шестиматчевая безголевая апрельская серия (аналогичные серии у него были в ноябре - 6 игр и в феврале - 5), то Овечкину, вероятно, удалось бы опередить не только Ягра (54), но Джонатана Чичу (56), который заблистал во всей красе в "Сан-Хосе" после перехода в команду главного диспетчера лиги Торнтона (96 передач). По окончании сезона ни у кого не осталось сомнений, что Овечкин победит канадского форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, набравшего 102 (39+63) очка, в гонке за "Колдер Трофи", приз лучшему новичку лиги. Последующие годы в НХЛ пройдут под вывеской противостояния Овечкина и Кросби или "Вашингтона" и "Питтсбурга". Усилиями руководства лиги противостояние этих клубов, не имевших ранее взаимной неприязни, стало одним из самых принципиальных.

Лучший по всем статьям Сезон-2007/08 стал успешным как для столичного клуба, так и для Овечкина. "Вашингтон" впервые за четыре сезона вышел в плей-офф, а Овечкин забросил 65 шайб и набрал 112 очков (лучшие показатели в карьере). В итоге он стал первым хоккеистом в мире, собравшим своеобразный "Большой шлем" из индивидуальных наград. Никто, кроме воспитанника "Динамо", не завоевывал в одном сезоне "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), "Морис Ришар Трофи" (лучший снайпер), "Харт Трофи" (самый ценный хоккеист) и "Тед Линдсей Эворд" (лучший игрок по результатам опроса хоккеистов лиги). Этот "Арт Росс Трофи" до сих пор остается единственным в коллекции Овечкина. Но по числу "Морис Ришар Трофи" с ним никто не сможет поспорить в ближайшие годы. Он восемь раз завоевывал учрежденный в 1999 году приз, а до него никто более двух раз эту награду не получал (всего в истории НХЛ никто более шести раз не становился лучшим снайпером чемпионата). Овечкин стал вторым россиянином в истории (первый - Федоров), кто получил "Харт Трофи", на данный момент он трижды признавался самым ценным игроком сезона, что является рекордом среди действующих хоккеистов. В активе капитана "Вашингтона" также три "Тед Линдсей Эворд", среди действующих игроков повторить подобное достижение удалось только Кросби.

Лучший российский снайпер в истории НХЛ 20 ноября 2015 года Овечкин стал рекордсменом среди россиян по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя достижение бывшего одноклубника Федорова (483). При этом капитан "Вашингтона" потратил на оформление этого рекорда 777 игр, тогда как Федоров - 1248. Спустя полтора месяца, 10 января 2016 года, Овечкин 43-м в истории НХЛ достиг значимой отметки в 500 шайб.

1000-е очко Достичь гроссмейстерской отметки капитану "Вашингтона" удалось быстрее Кросби. 11 января 2017 года он стал 84-м игроком лиги и четвертым россиянином, который это сделал. Случилось столь знаменательное событие на 35-й секунде матча с "Питтсбургом", примечательно, что следующим и на данный момент последним членом тысячного клуба из россиян станет форвард команды из Пенсильвании Евгений Малкин. К концу сезона-2016/17 Овечкин превзошел по набранным очкам Алексея Ковалева (1029) и Александра Могильного (1032). Уже тогда было ясно, что капитан "Вашингтона" в скором времени с большой долей вероятности побьет достижение рекордсмена среди россиян Федорова (1179)

Самый результативный российский игрок Лидер "Вашингтона" побил рекорд Федорова в ночь на 6 февраля 2019 года в домашнем матче с "Ванкувером". На данный момент на его счету 1261 очко (692 шайбы + 569 передач) в 1133 матчах НХЛ (38-й результат в истории лиги). В начале января он в 14-й раз в заокеанской карьере достиг отметки в 30 шайб за сезон и стал вторым в истории игроком, которому удалось это сделать в первых 14 сезонах НХЛ. Первым был Гартнер. Всего в истории НХЛ лишь двум хоккеистам удавалось забрасывать не менее 30 шайб в 15 и более регулярных чемпионатах - Гартнеру (15) и Ягру (17). По 14 таких сезонов в активе Горди Хоу, Гретцки, Марселя Дионна и Овечкина. Кубок Стэнли Среди россиян Овечкин проделал наибольший путь от дебюта до завоевания Кубка Стэнли. До последнего момента Овечкин носил неофициальное звание лучшего хоккеиста мира среди игроков, ни разу не завоевывавших Кубок Стэнли. Его сравнивали с Дионном, Гартнером, Дэйлом Хаверчуком, Джеромом Игинлой, Торнтоном и Буре, которые, несмотря на великолепную игру, так и не подняли серебряную чашу над головой. По мнению Гретцки, Овечкин больше всех заслуживал Кубка Стэнли среди игроков, которым ранее не покорялась эта вершина. В итоге для завоевания Кубка Стэнли Овечкину потребовалось провести 13 сезонов, 1024 матча, забросить 668 шайб и сделать 571 передачу. За это время Овечкина не раз называли виновником неудач команды и призывали к его обмену. Среди именитых игроков позднее к своему первому чемпионству в НХЛ приходили лишь пятеро - Айзерман (14-й сезон), Лэнни Макдональд, Род Бриндамор (оба - 16-й), Рэй Бурк, Дэйв Андрейчук (оба - 22-й). В то же время Овечкин стал третьим в истории европейцем, кто завоевал трофей в ранге капитана команды. Его предшественниками являются швед Никлас Лидстрём ("Детройт", 2007/08) и словак Здено Хара ("Бостон", 2010/11). Залогом успеха "Вашингтона" в розыгрыше Кубка Стэнли - 2018, который команда начала с двух домашних поражений подряд, стала игра россиян. Овечкин с 15 шайбами впервые стал лучшим снайпером плей-офф, а Евгений Кузнецов - лучшим бомбардиром (32 очка). Именно они были фаворитами на "Конн Смайт Трофи", приза самому ценному игроку плей-офф. В итоге награду получил Овечкин.