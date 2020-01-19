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ММА

Эксперт: Макгрегор теперь может думать о реванше с Нурмагомедовым

В воскресенье ирландский боец одержал победу нокаутом в первом раунде над американцем Дональдом Серроне

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор после победы над американцем Дональдом Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246 в Лас-Вегасе теперь может начинать думать о реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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Макгрегор победил Серроне в поединке в полусреднем весе, он завершился нокаутом на 40-й секунде первого раунда. Для ирландца прошедший бой стал первым после поражения от Нурмагомедова осенью 2018 года. Россиянин свой следующий поединок в рамках защиты титула чемпиона UFC в легком весе проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсона.

"Мне кажется, к этому все идет, Конор может ждать результат боя Фергюсона с Хабибом и начинать прокачивать реванш. Думаю, это вполне логично: многие ждали этого поединка, теперь многие ждут результат поединка Фергюсона и Хабиба, где Хабиб является фаворитом. Вишенкой на торте в этом году, наверное, был бы их бой", - сказал Гаджиев.

"Бой [Макгрегора и Серроне] в том смысле, в котором мы ожидали, не получился. Результат ожидаемый, Конор сделал все очень классно. Думаю, Серроне был готов к его атакам с первых секунд, но просто есть такие удары, после которых сложно восстанавливаться. Например, удар ногой в голову был очень точным и восстановиться после него практически невозможно, тем более в первом раунде удары были очень быстрыми, точными, тяжелыми, после этого все было закончено", - добавил Гаджиев.

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