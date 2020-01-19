Мэйуэзер намекнул, что проведет второй бой с Макгрегором в 2020 году

ТАСС, 19 января. Американский боксер Флойд Мэйуэзер намекнул, что в 2020 году проведет бой-реванш против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. На своей странице в Instagram Мэйуэзер разместил постер возможного боя.

В воскресенье Макгрегор на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе победил американца Дональда Серроне. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.