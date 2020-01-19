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ММА
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Мэйуэзер намекнул, что проведет второй бой с Макгрегором в 2020 году

Их первый поединок прошел в 2017 году, тогда американец победил техническим нокаутом в 10-м раунде
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 19 января. Американский боксер Флойд Мэйуэзер намекнул, что в 2020 году проведет бой-реванш против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. На своей странице в Instagram Мэйуэзер разместил постер возможного боя.

В воскресенье Макгрегор на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе победил американца Дональда Серроне. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

На постере, который опубликовал Мэйуэзер, изображены оба участника потенциального поединка, а также подпись "Мэйуэзер - Макгрегор - 2, 2020". Точная дата боя не указана. После этого американец опубликовал еще один постер, на котором вместо Макгрегора изображен уже российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, у которого на 19 апреля запланирован титульный бой против американца Тони Фергюсона.

Первый бой Мэйуэзер и Макгрегор провели в 2017 году по правилам бокса, тогда Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Всего на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения.

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