Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 19 января. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-й на 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Александрова перед стартом Открытого чемпионата Австралии продолжает занимать самую высокую позицию в рейтинге среди российских теннисисток. Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.

В первой десятке произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп поднялась на третье место, обогнав японку Наоми Осаку.

Обновленный рейтинг WTA: