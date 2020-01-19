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WTA

Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

Первое место занимает австралийка Эшли Барти
Екатерина Александрова AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 19 января. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-й на 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Александрова перед стартом Открытого чемпионата Австралии продолжает занимать самую высокую позицию в рейтинге среди российских теннисисток. Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.

В первой десятке произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп поднялась на третье место, обогнав японку Наоми Осаку.

Обновленный рейтинг WTA:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8017 очков;
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
  • 3 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5561;
  • 4 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5075;
  • 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4935;
  • 7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605;
  • 8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4436;
  • 9 (9). Серена Уильямс (США) - 4215;
  • 10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165...
  • 28 (26). Екатерина Александрова (Россия) - 1645…
  • 30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1585…
  • 40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1383...
  • 53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) - 1053...
  • 58 (58). Анна Блинкова (Россия) - 989...
  • 69 (68). Дарья Касаткина (Россия) - 880…
  • 89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...
  • 90 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 711...
  • 100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) - 678.
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