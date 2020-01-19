Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 19 января. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-й на 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.
Александрова перед стартом Открытого чемпионата Австралии продолжает занимать самую высокую позицию в рейтинге среди российских теннисисток. Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.
В первой десятке произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп поднялась на третье место, обогнав японку Наоми Осаку.
Обновленный рейтинг WTA:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8017 очков;
- 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
- 3 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5561;
- 4 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5075;
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4935;
- 7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605;
- 8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4436;
- 9 (9). Серена Уильямс (США) - 4215;
- 10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165...
- 28 (26). Екатерина Александрова (Россия) - 1645…
- 30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1585…
- 40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1383...
- 53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) - 1053...
- 58 (58). Анна Блинкова (Россия) - 989...
- 69 (68). Дарья Касаткина (Россия) - 880…
- 89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...
- 90 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 711...
- 100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) - 678.