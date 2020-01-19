Овечкин стал первой звездой дня НХЛ после того, как вошел в десятку лучших снайперов лиги

ТАСС, 19 января. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В субботу "Вашингтон" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:4. Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом, в активе обоих по 692 заброшенные шайбы.