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НХЛ

Овечкин стал первой звездой дня НХЛ после того, как вошел в десятку лучших снайперов лиги

Форвард "Вашингтона" забросил три шайбы в субботней встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" и поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Александр Овечкин AP Photo/Al Drago
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Al Drago

ТАСС, 19 января. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В субботу "Вашингтон" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:4. Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом, в активе обоих по 692 заброшенные шайбы.

Второй звездой признан форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, который в игре с "Торонто" (6:2) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Третьей звездой дня стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин, в матче с "Нью-Джерси" (5:0) отразивший 41 бросок.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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