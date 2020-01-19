Макгрегор заявил, что был бы не против провести бой с Нурмагомедовым в Москве или Ирландии

ТАСС, 19 января. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что был бы не против провести реванш против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедовым в Москве или Ирландии. Комментарий Макгрегора приводит издание Mirror .

"С этим человеком и с его командой у меня личное, - сказал Макгрегор в ответ на вопрос о реванше с Нурмагомедовым. - Но посмотрим, что случится в его бою с Тони [Фергюсоном]. Поединок с ним - тоже хороший вариант".

Также ирландец высказался о возможном месте проведения реванша с Нурмагомедовым, отметив, что хочет провести бой либо в Москве, либо в Ирландии. "Я люблю россиян, недавно я был в Москве, они там очень увлечены спортом. Я очень хочу сделать нечто похожее на фильм про Рокки. Если же бой будет решено проводить в Европе, то я хочу провести его в Ирландии, я люблю Великобританию, но я хотел бы драться в моем родном городе", - заявил Макгрегор.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом. В ночь на 19 апреля у Нурмагомедова запланирован титульный бой против американца Тони Фергюсона.