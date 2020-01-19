Чемпион Игр-2012 гребец Дьяченко включен в новый международный пул допинг-тестирования ICF

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Семь российских спортсменов вошли в новый регистрируемый пул допинг-тестирования Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ICF, среди них оказался победитель Олимпийских игр 2012 года в гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 м Александр Дьяченко.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул допинг-тестирования ICF, находятся под жестким контролем международной федерации и должны постоянно информировать ее о своем местонахождении. Всего в этот список входят 39 спортсменов. Наибольшее представительство в регистрируемом пуле допинг-тестирования ICF имеют Россия и Украина (по семь спортсменов), Китай в этом списке представлен шестью гребцами.

Кроме Дьяченко в международный регистрируемый пул допинг-тестирования вошли бронзовый призер Игр-2012 каноист Иван Штыль, имеющий в активе 16 золотых наград чемпионатов мира, а также байдарочники Светлана Черниговская, Владислав Литовка, Наталья Подольская, Максим Спесивцев и Кира Степанова.

В новый обычный пул допинг-тестирования ICF включено 15 россиян. Спортсмены из этого пула не должны оповещать о своем местонахождении международную федерацию.