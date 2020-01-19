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ММА

Минаков: сценарий боя Макгрегора с Серроне не повторится в поединке с Нурмагомедовым

По мнению бывшего чемпиона бойцовской организации Bellator, бой Макгрегора и Серроне был похож на избиение
Виталий Минаков (на переднем плане) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталий Минаков (на переднем плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сценарий боя Конора Макгрегора с Дональдом Серроне на турнире Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) не должен повториться во время возможного реванша ирландца с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион бойцовской организации Bellator Виталий Минаков.

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В воскресенье Макгрегор в первом бою после поражения от Нурмагомедова в 2018 году победил Серроне. Поединок в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился нокаутом в первом раунде (на 40-й секунде).

"Такой нокаут возможен, если Хабиб пропустит сильный удар сразу. Часто пересекаясь с его отцом, могу делать вывод, что он очень серьезно подходит к тактике боя, несмотря на то, что картинка боя всегда одинакова, - сказал Минаков. - Его команда очень четко тактически разбирает соперников, накладывая свою технику, преимущественно борцовскую. Поэтому ни в коем случае не думаю, что Макгрегор может так разобраться просто с Хабибом, учитывая, что Макгрегор имеет свойство "сдуваться".

"Когда ему жестко противостоят, то шансы выиграть у Хабиба у него минимальны, даже несмотря на то, что у него ударная техника лучше, чем у Хабиба. Но он его просто загонит темпом и заставит в очередной раз сдаться", - добавил собеседник агентства.

Минаков назвал бой Макгрегора и Серроне избиением. "Впечатление такое, что Серроне вышел просто погибать. Я был очень сильно удивлен, зная, насколько он такой духовитый парень, и здесь Макгрегор его просто сломал с первых секунд и без всяких шансов. Хотя я знаю Серроне лично, видел бои, как он может драться, и здесь Макгрегор не дал ему никаких шансов", - подчеркнул он.

По словам Минакова, победой над Серроне Макгрегор показал свою психологическую уверенность. "Хоть и первый поединок не оставил вопросов о превосходстве Хабиба, интересно было бы посмотреть еще раз, насколько Магрегор может прибавить, какой анализ боя он провел, какую работу проделал, как он изменит картину боя. Очевидно, как будет драться Хабиб: он не меняет своей тактики, хотя в бою с Макгрегором удивил. Я не думал, что он будет с ним драться на руках, и самого Макгрегора он очень сильно удивил", - отметил Минаков.

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