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ММА

Отец Нурмагомедова: Макгрегор не показал ничего нового в победном поединке с Серроне

В воскресенье бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор нокаутировал оппонента на 40-й секунде первого раунда

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор не показал ничего нового в победном поединке с американцем Дональдом Серроне. Такое мнение ТАСС высказал отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

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В воскресенье Макгрегор победил Серроне. Поединок в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился нокаутом в первом раунде (на 40-й секунде). Для 31-летнего ирландца данный бой стал первым после поражения от Нурмагомедова в 2018 году.

"Ничего удивительного, ничего нового не сделал, - сказал собеседник агентства. - Это вес 77 килограммов, где собраны сильнейшие бойцы независимо от весовой категории. Поэтому считаю, что абсолютно ничего не поменялось в этом весе, действующий чемпион остался на троне".

"Претендент на этот титул [в легком весе] - Тони Фергюсон, - добавил Нурмагомедов. - Если Конор хочет что-то доказать в весе 77 килограммов, то там есть Камару Усман, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль - это величайшие бойцы. А Макгрегор и Серроне в этом весе - это где-то третий десяток [рейтинга]".

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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