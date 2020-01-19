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ММА

Отец Нурмагомедова: Хабибу не интересен реванш с Макгрегором

В 2018 году россиянин победил ирландца удушающим приемом на турнире UFC 229
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову не интересен реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС рассказал отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

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В воскресенье Макгрегор в первом поединке после поражения от Нурмагомедова в 2018 году победил на турнире UFC в полусреднем весе американца Дональда Серроне. Бой, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился нокаутом в первом раунде (на 40-й секунде). После боя Макгрегор заявил, что был бы не против провести реванш с Нурмагомедовым в Москве или Ирландии.

"Абсолютно не интересен [реванш с Макгрегором], он сдался нам. Это был доминирующий бой, в котором мы оседлали его и три раунда били. А потом он сдался - мы его задушили", - сказал Нурмагомедов-старший.

Нурмагомедов в ночь на 19 апреля встретится с американцем Тони Фергюсоном в титульном бою на турнире UFC 249.

Всего 31-летний ирландец провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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