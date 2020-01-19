Отец Нурмагомедова: переговоры о бое с Мэйуэзером пройдут после поединка с Фергюсоном

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова проведет детальные переговоры о бое с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мэйуэзером после поединка с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

В воскресенье Мэйуэзер выложил в своем Instagram постер своего боя с Нурмагомедовым. Ранее стало известно, что Мэйуэзер проведет в 2020 году поединок с одним из бойцов UFC. Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдет в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке.

"У Мэйуэзера статистика боев 50 побед и ноль поражений, он величайший в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя, - с Хабибом, все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон, - сказал собеседник агентства. - Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с [командой украинского боксера Василия] Ломаченко, потом будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам (ММА), если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони".

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 42-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.