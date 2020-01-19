СМИ: Месси порекомендовал новому тренеру "Барселоны" приобрести Агуэро

ТАСС, 19 января. Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси предложил новому тренеру каталонской команды Кике Сетьену задуматься над приобретением аргентинского нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, Месси порекомендовал своего соотечественника в качестве замены травмированному форварду "Барселоны" Луису Суаресу, который выбыл на четыре месяца.

31-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи. За сборную Аргентины, в которой он дебютировал в 2006 году, форвард сыграл 97 матчей, забив 41 гол. Выступая за "Манчестер Сити" Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии (сезоны 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка Англии (2018/19). В составе испанского "Атлетико" он выиграл Лигу Европы (2009/10), а также стал олимпийским чемпионом (2008), выступая за сборную Аргентины.

После 19 туров "Барселона" находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 40 очков. 19 января каталонский клуб дома сыграет с "Гранадой". "Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 48 очков после 23 матчей. В следующей игре 21 января команда из Манчестера встретится в гостях с "Шеффилдом".