Когуашвили: семь чемпионов России выступят на ЧЕ по греко-римской борьбе

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семь чемпионов России 2020 года и три серебряных призера турнира вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Чемпионат России проходил в Новосибирске с 16 по 19 января. Европейское первенство пройдет c 10 по 16 февраля в Риме.

"В чемпионате Европы примут участие все чемпионы России, кроме весовых категорий до 77, 87 и 130 кг. В категории 77 кг Роман Власов будет готовиться к первому олимпийскому лицензионному турниру. В случае форс-мажорной ситуации Власова будет страховать Александр Чехиркин (чемпион России в этой весовой категории - прим. ТАСС), а подающий надежды [Ислам] Опиев будет бороться на чемпионате Европы. Ему надо бороться и бороться", - сказал Когуашвили.

На чемпионате Европы также выступят Виталий Кабалоев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Шамиль Ожаев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг). Опиев, Комаров и Гедахаури выступали в финале своих весовых категорий.

Ближайший квалификационный олимпийский турнир в Европе пройдет в Будапеште с 19 по 22 февраля.