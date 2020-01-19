Пацев: WADA должно пригрозить UKAD лишением соответствия за отказ передать пробы Мо Фары

МОСКВА, 19 января. /МОСКВА/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует предпринять жесткие шаги в отношении Британского антидопингового агентства (UKAD), если последнее будет отказываться передать для перепроверки пробы неоднократного чемпиона мира и Олимпийских игр в стайерском беге британца Мо Фары, тренером которого был дисквалифицированный за использование допинга Альберто Салазар. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал спортивный юрист Артем Пацев.

Британское издание The Telegraph в пятницу опубликовало статью о том, что UKAD не намерено предоставлять WADA пробы Фары и готово бороться с любыми попытками WADA заполучить образцы мочи и крови этого спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера. Исполнительный руководитель UKAD Николь Сапстед заявила, что она заблокирует выдачу проб для возможной перепроверки, если только не будет достоверных доказательств того, что они содержат запрещенные препараты.

"В данном случае получается, что UKAD, которое когда-то выступало опекуном Российского антидопингового агентства, грубейшим образом нарушает обязательные к применению стандарты WADA. Будет весьма странно, если Всемирное антидопинговое агентство не пригрозит UKAD признанием несоответствия кодексу WADA за такое нарушение. Позиция руководителя UKAD в этом вопросе крайне настораживает, поскольку речь идет об очевидном, бесспорном и весьма серьезном нарушении действующих стандартов, являющихся частью всемирной антидопинговой программы. Напомню, что именно за уклонение передачи проб WADA в ноябре 2015 года потребовало немедленного увольнения Григория Родченкова, а московская антидопинговая лаборатория была поражена в правах", - заметил Пацев.

"Ссылки UKAD на то, что они планируют хранить эти пробы до момента появления новых методов исследований, не имеют никакого отношения к безусловному праву WADA, по своему усмотрению, потребовать передачи проб в любой момент от любой антидопинговой организации. И этого не может не знать руководитель UKAD. Поэтому я не понимаю, что на самом деле мешает отдать эти пробы на перепроверку прямо сейчас. Очевидно же, что требование, обращенное к UKAD, сделано в интересах чистого спорта и защиты всех чистых спортсменов мира, в том числе и самого Мо Фары, если ему нечего скрывать", - заключил собеседник ТАСС.

Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной смены тренера.