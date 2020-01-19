Российский саночник Павличенко стал вторым на чемпионате Европы

Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, показав результат по сумме двух попыток 1 минута 37,737 секунды. Павличенко отстал на 0,174 секунды, третьим стал еще один российский саночник, Роман Репилов (+0,228).

ТАСС, 19 января. Россиянин Семен Павличенко занял второе место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Гарт: саночники Павличенко и Репилов были близки к золоту ЧЕ, но они все равно молодцы

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Россиянин Александр Горбацевич занял пятое место (+0,660), Степан Федоров стал седьмым (+0,703), Максим Аравин - 13-м (+1,079).

Павличенко - двукратный чемпион мира (2015, 2019), пятикратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019). В Лиллехаммере он завоевал вторую серебряную медаль чемпионата Европы в карьере. По итогам сезона-2018/19 спортсмен выиграл общий зачет Кубка мира.

Репилов - лидер общего зачета Кубка мира. На его счету две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата мира - 2017. На европейских чемпионатах два раза становился серебряным призером (2016, 2019) и трижды бронзовым (2016, 2018, 2020).

Чемпионат Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира, завершится в воскресенье командной гонкой.