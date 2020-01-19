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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт: саночники Павличенко и Репилов были близки к золоту ЧЕ, но они все равно молодцы

Россияне завоевали на турнире серебро и бронзу
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лидеры сборной России по санному спорту Семен Павличенко и Роман Репилов были очень близки к тому, чтобы выиграть золото личного турнира на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере, однако завоеванные ими серебро и бронзу также можно считать отличным результатом. О этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

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Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, вторым стал Павличенко, третьим - Репилов. Другой представитель сборной России Александр Горбацевич показал пятый результат, его соотечественник Степан Федоров - седьмой.

"Еще несколько лет назад два места в призовой тройке были для нас огромным счастьем, а сейчас упущенное золото является поводом для некоторого огорчения, - заметила Гарт, - Тем более, что первое место было так близко. Но я считаю, что ребята проявили себя просто великолепно".

"Четыре россиянина в семерке лучших, когда это было раньше? Тем более, что результат был достигнут в условиях очень жесткой конкуренции со стороны лучших зарубежных соперников", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы в Норвегии завершится в воскресенье командной гонкой.

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Зимние олимпийские виды спорта
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