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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Третьяк: IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны

По словам главы Федерации хоккея России, все члены совета IIHF единогласно поддержали это предложение
Член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) примет участие в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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"В пятницу был обзвон всех членов совета, и все они единогласно поддержали это предложение, - сказал Третьяк. - Россия занимает большое место в мировом хоккее: у нас есть чемпионат мира, мы планируем провести и женский чемпионат мира в Уфе (в 2021 году - прим. ТАСС), и IIHF за то, чтобы Россия была представлена на чемпионатах мира так, как должна. Если это будет какая-то дискриминация, то получается, что сборной России не будет на турнире четыре года. Поэтому мы очень благодарим международную федерацию, я всем членам совета написал, что благодарю за поддержку".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Мужская сборная России по хоккею должна выступить на чемпионате мира с 8 по 24 мая в Швейцарии, женская - на турнире с 31 марта по 10 апреля в Канаде. Ранее IIHF сообщила, что под санкции не попадает проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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