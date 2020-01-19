Третьяк: IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны

"В пятницу был обзвон всех членов совета, и все они единогласно поддержали это предложение, - сказал Третьяк. - Россия занимает большое место в мировом хоккее: у нас есть чемпионат мира, мы планируем провести и женский чемпионат мира в Уфе (в 2021 году - прим. ТАСС), и IIHF за то, чтобы Россия была представлена на чемпионатах мира так, как должна. Если это будет какая-то дискриминация, то получается, что сборной России не будет на турнире четыре года. Поэтому мы очень благодарим международную федерацию, я всем членам совета написал, что благодарю за поддержку".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Мужская сборная России по хоккею должна выступить на чемпионате мира с 8 по 24 мая в Швейцарии, женская - на турнире с 31 марта по 10 апреля в Канаде. Ранее IIHF сообщила, что под санкции не попадает проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске.