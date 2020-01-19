Третьяк: Овечкин отличается от многих других хоккеистов постоянной жаждой гола

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина отличает от многих других игроков постоянная жажда гола. Об этом ТАСС сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В погоне за Гретцки. Как Овечкин шел к десятке лучших снайперов в истории НХЛ

В субботу Овечкин в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4) забросил три шайбы и вошел в первую десятку лучших снайперов в истории НХЛ. На счету Овечкина 692 гола, он делит девятую строчку со Стивом Айзерманом. Лидирует по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).

"Александр - молодец, не останавливается на достигнутом, идет все время вперед. У него есть рвение, чувство гола - не так уж много нападающих, у которых оно есть. А он все время жадный на голы, рвется, не останавливается, настоящий профессионал", - сказал Третьяк.

"Он настоящий профессионал - я его сегодня поздравлю позже. Мы вообще радуемся за всех наших игроков, кто там ставит рекорды", - добавил Третьяк.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в активе 34-летнего игрока 1261 очко (692 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).