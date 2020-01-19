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Допинг в спорте

Пахноцкая: Британское антидопинговое агентство должно незамедлительно передать пробы Фары

По словам заместителя гендиректора РУСАДА, любая непрозрачность создает стену недоверия к антидопинговой системе страны
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) не должно чинить препятствий при передаче Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-проб чемпиона мира и Олимпийских игр в стайерском беге британца Мо Фары, тренером которого был дисквалифицированный за использование допинга Альберто Салазар. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Издание The Telegraph в пятницу опубликовало материал о том, что UKAD не намерено предоставлять пробы Фары и готово бороться с любыми попытками WADA заполучить образцы мочи и крови спортсмена в рамках расследования дела Салазара.

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"Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех. Будь то Британское антидопинговое агентство, РУСАДА или какое-то другое. В противном случае система не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно чинить никаких препятствий при передаче проб. Согласно пункту 6.5 Всемирного антидопингового кодекса, последующий дополнительный анализ допинг-проб может быть проведен в любое время исключительно по указанию антидопинговой организации либо по указанию WADA", - заметила Пахноцкая.

"Любая непрозрачность с любой стороны, и речь сейчас идет не только про UKAD, создает стену недоверия к антидопинговой системе страны и, соответственно, ее спортсменам как части системы", - считает собеседница ТАСС.

Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.

Теги
ВеликобританияДопинг
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