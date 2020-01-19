Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 19 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в Чехии.
Российский спортсмен, который является лидером общего зачета Кубка мира, показал результат 37 минут 1,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 46,7 секунды), третьим финишировал его соотечественник Симен Крюгер (+47,2). Россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (+1.32,3), Андрей Ларьков - 13-м (+2.32,0), Артем Мальцев - 14-м (+2.32,8), Алексей Червоткин - 20-м (+2.55,6), Александр Бессмертных - 23-м (+3.05,5), Ермил Вокуев - 31-м (+3.46,1), Александр Терентьев - 61-м (+8.18,2).
В общем зачете Кубка мира Большунов, который накануне выиграл гонку с раздельным стартом, набрал 1281 очко, второе место занимает Клебо (1122), третьим идет россиянин Сергей Устюгов (845).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.