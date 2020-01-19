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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: лыжники Большунов и Непряева тактически грамотно провели этап КМ в Чехии

В воскресенье Большунов выиграл гонку преследования, Непряева заняла второе место
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева продемонстрировали тактическую и физическую готовность на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Этап Кубка мира в Чехии завершился в воскресенье мужской и женской гонками преследования. Большунов в своем заезде завоевал золотую медаль, Непряева показала второй результат.

"Все отлично, очень здорово, - сказала Вяльбе. - И тактически, и физически видно, что ребята [Большунов и Непряева] готовы. Поэтому хочется верить, что до конца сезона они смогут удержать свои позиции и преумножить их. Они должны это сделать".

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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