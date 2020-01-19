Вяльбе: лыжники Большунов и Непряева тактически грамотно провели этап КМ в Чехии

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева продемонстрировали тактическую и физическую готовность на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Этап Кубка мира в Чехии завершился в воскресенье мужской и женской гонками преследования. Большунов в своем заезде завоевал золотую медаль, Непряева показала второй результат.

"Все отлично, очень здорово, - сказала Вяльбе. - И тактически, и физически видно, что ребята [Большунов и Непряева] готовы. Поэтому хочется верить, что до конца сезона они смогут удержать свои позиции и преумножить их. Они должны это сделать".

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.