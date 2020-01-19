Третьяк считает, что Мишустин был бы хорошим капитаном хоккейной команды

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин мог бы быть хорошим капитаном хоккейной команды. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея, президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Мишустин входил в правление ФХР, наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, играл в матчах с участием ветеранов и звезд советского и российского хоккея.

"Высокого качества профессионал своего дела, очень образованный, грамотный и современный руководитель. Я знаю его уже много лет и могу сказать, что он находится на своем месте, хотел бы пожелать ему удачи, - сказал Третьяк. - В хоккее у него боевой характер, он наверняка мог бы стать хорошим хоккеистом. Он настырный, у него есть чувство команды, он мог бы стать капитаном, объединить вокруг себя как лидер".

В четверг Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост премьера, после чего глава государства подписал соответствующий указ.