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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт оценила на отлично выступление сборной России на чемпионате Европы по санному спорту

На турнире сборная выиграла две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту заслуживает отличной оценки за выступление на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

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На чемпионате Европы сборная России выиграла две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Татьяна Иванова и экипаж саней-двоек Александр Денисьев/Владислав Антонов, серебро в активе Семена Павличенко, бронза у Виктории Демченко, Романа Репилова и экипажа саней-двоек Владислав Южаков/Юрий Прохоров. В заключительном виде программы - командной гонке - сборная России показала пятый результат.

"Несмотря на то, что мы так обидно уступили в эстафете, я все равно ставлю своей команде за выступление на чемпионате Европы отлично. Таня Иванова допустила серьезную ошибку на своем этапе, которую очень сложно было потом отыграть. Я думаю, ей помешало огромное желание опять занять первое место, как вчера в личной гонке. Но это спорт, в котором возможно все", - считает Гарт.

"Я надеюсь, что все возможные ошибки наши спортсмены сделали здесь, в Лиллехаммере. А домашний чемпионат мира, который стартует через три недели, сложится для российской сборной еще лучше", - подытожила собеседница агентства.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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