{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Третьяк: участие в юношеских ОИ является большим экзаменом для российских хоккеистов

В субботу сборная России обыграла сверстников из Канады со счетом 6:2

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на юношеских Олимпийских играх для хоккеистов сборной России является первым их большим экзаменом в жизни. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему

В субботу российские хоккеисты в своем первом матче в группе В юношеского олимпийского турнира в швейцарской Лозанне обыграли команду Канады со счетом 6:2.

"Перед турниром я разговаривал с ними, говорил, чтобы они в матче с канадцами не повторили ошибки старших, которые были близки к золотым медалям (молодежная сборная России в начале января проиграла канадцам в финале чемпионата мира - прим. ТАСС). Только через большую дисциплину, труд, выполнение правильной тактики тренеров они могут стать чемпионами. Для них это большой экзамен, первый в жизни", - сказал Третьяк.

"Привел им в пример, как мы у себя дома занимали 11-е место на чемпионате мира (в 2000 году - прим. ТАСС), как недооценили американских студентов на Олимпиаде 1980 года. Поэтому нужно уважать каждого соперника, выходить на каждую игру дисциплинированно и боевито, если они хотят действительно быть чемпионами", - добавил собеседник агентства.

В следующем матче в группе сборная России сыграет с командой Дании 20 января. "Наша команда перспективная, хорошая. Сборная Дании, как я думаю, не очень сильная, но потом уже будут серьезные соперники. Будет интересно посмотреть на нашу команду", - подчеркнул Третьяк.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Горнолыжник Хорошилов принес сборной России первую награду за два года на этапах КМ
Россиянин занял третье место в слаломе на этапе в швейцарском Венгене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС