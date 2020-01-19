Третьяк: участие в юношеских ОИ является большим экзаменом для российских хоккеистов

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на юношеских Олимпийских играх для хоккеистов сборной России является первым их большим экзаменом в жизни. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В субботу российские хоккеисты в своем первом матче в группе В юношеского олимпийского турнира в швейцарской Лозанне обыграли команду Канады со счетом 6:2.

"Перед турниром я разговаривал с ними, говорил, чтобы они в матче с канадцами не повторили ошибки старших, которые были близки к золотым медалям (молодежная сборная России в начале января проиграла канадцам в финале чемпионата мира - прим. ТАСС). Только через большую дисциплину, труд, выполнение правильной тактики тренеров они могут стать чемпионами. Для них это большой экзамен, первый в жизни", - сказал Третьяк.

"Привел им в пример, как мы у себя дома занимали 11-е место на чемпионате мира (в 2000 году - прим. ТАСС), как недооценили американских студентов на Олимпиаде 1980 года. Поэтому нужно уважать каждого соперника, выходить на каждую игру дисциплинированно и боевито, если они хотят действительно быть чемпионами", - добавил собеседник агентства.

В следующем матче в группе сборная России сыграет с командой Дании 20 января. "Наша команда перспективная, хорошая. Сборная Дании, как я думаю, не очень сильная, но потом уже будут серьезные соперники. Будет интересно посмотреть на нашу команду", - подчеркнул Третьяк.