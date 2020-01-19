КХЛ намерена изменить формат мастер-шоу и матча звезд в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует в следующем году серьезно изменить формат мастер-шоу и матча звезд. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

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В 2021 году Неделя звезд КХЛ пройдет в Риге. С 2017 года Матч звезд проходит в формате мини-турнира, в котором участвуют команды дивизионов КХЛ.

"На следующий год мы хотим очень серьезно переделать мастер-шоу и сам матч. Это может быть мини-турнир в формате сборных из игроков, выступающих в КХЛ. Раньше был такой формат, когда российские сборные выступали против легионеров", - сказал Чернышенко.

"Можно присылать нам свои идеи о том, как сделать матч звезд интереснее. Я согласен, что настало время сделать матч звезд еще более интересным. Теоретически в будущем матч звезд может пройти в регионе, где нет команды КХЛ", - добавил президент КХЛ.

В этом году Неделя звезд хоккея проходит в Москве на "ВТБ-Арене".