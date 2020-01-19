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Зимние олимпийские виды спорта

Горнолыжник Хорошилов принес сборной России первую награду за два года на этапах КМ

Россиянин занял третье место в слаломе на этапе в швейцарском Венгене
Александр Хорошилов EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Александр Хорошилов
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 19 января. Россиянин Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования прошли в швейцарском Венгене.

Победу одержал француз Клеман Ноэль, показавший результат 1 минуту 46,43 секунды по сумме двух попыток. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание - 0,40 секунды), Хорошилов уступил победителю 0,83 секунды. После первой попытки россиянин шел на девятом месте, во второй попытке россиянин показал четвертый результат.

В предыдущий раз российский горнолыжник становился призером этапа Кубка мира 12 января 2018 года, тогда россиянин Павел Трихичев также на этапе в Венгене занял второе место в комбинации.

Хорошилову 35 лет, он в десятый раз попал на подиум на этапах Кубка мира: один раз российский спортсмен одержал победу и девять раз завоевывал бронзовые награды (все награды были добыты в слаломе). Единственную победу Хорошилов одержал 27 января 2015 года на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге.

Россиянин поднялся на 42-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 118 очков. Лидирует Кристофферсен (691 очко), вторым идет француз Алексис Пентюро (613), третьим - норвежец Александер Омодт Кильде (591). В зачете слаломных гонок Хорошилов идет десятым (118), на первой строчке располагается Кристофферсен (402), на второй - Ноэль (340), на третьей - швейцарец Даниэль Юле (335).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Кицбюэле с 24 по 26 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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