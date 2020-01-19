Чернышенко: КХЛ наказала бы игроков за уклонение от участия в Матче звезд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала бы игроков дисквалификацией на два матча регулярного чемпионата за беспричинное уклонение от участия в Матче звезд. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

По сравнению с первоначальными составами команд на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ, произошло семь изменений. Не приняли участие в мероприятии олимпийские чемпионы Сергей Мозякин и Павел Дацюк.

"Если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. Мы бы дисквалифицировали за беспричинное отклонение от участия в Матче звезд на две игры регулярного чемпионата. Мы изучили справки и увидели, что нашим боевым ветеранам (Дацюку и Мозякину) нужно было лечение, мы с уважением к этому относимся. У нас абсолютно звездный состав, из каждого клуба приехали реальные звезды", - пояснил Чернышенко.

Матч звезд проходит в Москве на "ВТБ-Арене". "Особая благодарность правительству Москвы. В Москве огромная конкуренция за зрителя, но вы видите полные трибуны. Неделю звезд хоккея всего посетило примерно 28 тысяч [зрителей], и все абсолютно довольны, потому что очень удобно добираться, и на арене питание, логистика и развлекательная программа на самом высоком уровне", - отметил Чернышенко.

"Мы видим огромную активность. У нас большое количество собственных точек продаж - лицензионной продукции. Мы транслируем событие на 26 стран, у нас больше 12 партнеров - это очень высокий результат. Думаю, что финансово он [Матч звезд] тоже будет успешным, потому что это топовое событие КХЛ", - резюмировал президент лиги.