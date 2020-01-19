{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч звезд КХЛ

Чернышенко: КХЛ наказала бы игроков за уклонение от участия в Матче звезд

По медицинским показаниям мероприятие пропустили олимпийские чемпионы Сергей Мозякин и Павел Дацюк

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала бы игроков дисквалификацией на два матча регулярного чемпионата за беспричинное уклонение от участия в Матче звезд. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

На эту тему
Пушкин из Канады и Грецкий с драниками. Мастер-шоу звезд КХЛ прошло в Москве

По сравнению с первоначальными составами команд на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ, произошло семь изменений. Не приняли участие в мероприятии олимпийские чемпионы Сергей Мозякин и Павел Дацюк.

"Если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. Мы бы дисквалифицировали за беспричинное отклонение от участия в Матче звезд на две игры регулярного чемпионата. Мы изучили справки и увидели, что нашим боевым ветеранам (Дацюку и Мозякину) нужно было лечение, мы с уважением к этому относимся. У нас абсолютно звездный состав, из каждого клуба приехали реальные звезды", - пояснил Чернышенко.

Матч звезд проходит в Москве на "ВТБ-Арене". "Особая благодарность правительству Москвы. В Москве огромная конкуренция за зрителя, но вы видите полные трибуны. Неделю звезд хоккея всего посетило примерно 28 тысяч [зрителей], и все абсолютно довольны, потому что очень удобно добираться, и на арене питание, логистика и развлекательная программа на самом высоком уровне", - отметил Чернышенко.

"Мы видим огромную активность. У нас большое количество собственных точек продаж - лицензионной продукции. Мы транслируем событие на 26 стран, у нас больше 12 партнеров - это очень высокий результат. Думаю, что финансово он [Матч звезд] тоже будет успешным, потому что это топовое событие КХЛ", - резюмировал президент лиги.

Теги
Чернышенко, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
Матч звезд КХЛ
Сборная дивизиона Тарасова сыграет с командой дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ
В полуфинале команда дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 8:6
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС