Команда дивизиона Боброва вышла в финал Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4 в первом полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игры проходят на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Герман Шапорев (3-я, 17-я и 18-я минуты), Владимир Ткачев (5), Егор Морозов (11, 14) и Дмитрий Яшкин (13). За команду дивизиона Чернышева отличились Никита Сошников (11, 15), еще две шайбы на 19-й минуте забросил Даррен Диц.

Полуфинальные встречи проходят в формате "три на три" и состоят из двух периодов по 10 минут. Позднее в воскресенье во втором полуфинале встретятся сборная дивизиона Харламова и команда дивизиона Тарасова. Матч за третье место и финальная встреча также пройдут в воскресенье.

В субботу команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу Матча звезд, набрав по итогам шести конкурсов 11 очков, второе место заняла команда дивизиона Тарасова (6), третье место у сборной дивизиона Боброва (4), последнее место заняли прошлогодние победители соревнования из дивизиона Чернышева (2). Третий год подряд в мастер-шоу принимали участие сборные дивизионов, а не конференций. Команда дивизиона Харламова во второй раз стала победителем.