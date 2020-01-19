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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе

Спортсмен пропустил этап Кубка мира в чешском Нове-Место из-за болезни после "Тур де Ски"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в следующем этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

Устюгов на прошедшем "Тур де Ски" занял второе место в общем зачете, он является победителем многодневки сезона-2016/17. Спортсмен пропустил этап Кубка мира в чешском Нове-Место, который прошел в субботу и воскресенье.

"После "Тур де Ски" он несколько дней болел, поэтому мы решили, что он пропустит этап в Нове-Место. Он готовится к Оберстдорфу, где выступит", - сказал Крамер.

27-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.

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Зимние олимпийские виды спорта
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