Лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в следующем этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

Устюгов на прошедшем "Тур де Ски" занял второе место в общем зачете, он является победителем многодневки сезона-2016/17. Спортсмен пропустил этап Кубка мира в чешском Нове-Место, который прошел в субботу и воскресенье.

"После "Тур де Ски" он несколько дней болел, поэтому мы решили, что он пропустит этап в Нове-Место. Он готовится к Оберстдорфу, где выступит", - сказал Крамер.

27-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.