Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину не останавливаться на достигнутом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Кудашов пожелал нападающему Александру Овечкину продолжать прогрессировать и не останавливаться на достигнутой отметке в 692 шайбы за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Кудашов рассказал журналистам во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

В погоне за Гретцки. Как Овечкин шел к десятке лучших снайперов в истории НХЛ

В субботу Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4) и вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Стива Айзермана. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами.

"Овечкину уже столько всего передали, что пожелаю ему не отвлекаться и продолжать в том же духе. Я не знаю, догонит он Гретцки или нет. Овечкин все рекорды побил, что его еще обсуждать", - сказал Кудашов.

"Я впервые увидел его, когда он попал в первую команду "Динамо", мы одно время вместе играли, я его с детских лет знаю. Там была группа - Игорь Мирнов, Алексей Терещенко, Игорь Щадилов. Они все вместе пришли, это была плеяда хороших молодых хоккеистов, неслучайно все они были на ведущих ролях", - добавил главный тренер сборной России.

Кудашов отметил, что старается смотреть матчи НХЛ в прямом эфире и следит за российскими игроками, выступающими там. "По возможности стараюсь просматривать матчи НХЛ, хайлайты - постоянно. Естественно, смотрю статистические выкладки по нашим игрокам", - заключил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.