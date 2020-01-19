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Зимние олимпийские виды спорта

Демченко: падение на тренировке негативно сказалось на результате саночника Репилова на ЧЕ

Российский спортсмен занял третье место на соревнованиях в норвежском Лиллехаммере

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Серьезное падение, которое случилось с лидером общего зачета Кубка мира по санному спорту Романом Репиловым, негативно отразилось на его результате в воскресной гонке на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщил ТАСС личный тренер россиянина Альберт Демченко.

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Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, вторым стал россиянин Семен Павличенко, третьим - Репилов. Другой представитель сборной России Александр Горбацевич показал пятый результат, Степан Федоров - седьмой.

"Если говорить про выступление мужчин, то, в принципе, второе и третье места я считаю очень хорошим результатом, - сказал Демченко. - Что касается Романа Репилова, то у него в пятницу в последнем тренировочном заезде было очень жесткое падение. Повторился прошлогодний сценарий чемпионата мира в Винтерберге, правда в этот раз сани остались целы. Из-за пятничного падения он ехал, как мне показалось, не так уверенно, как всегда".

"Старт у Романа сегодня оказался не таким быстрым, и по трассе ехал немного зажавшись. Семен же допустил небольшие ошибки на верхних участках трассы, которые отразились на итоговом результате, а победивший в гонке итальянец Доминик Фишналлер оба заезда проехал очень четко и стабильно", - заключил собеседник ТАСС.

Репилов после пяти этапов Кубка мира сохраняет лидерство в общем зачете, имея в активе 536 очков, Фишналлер идет на втором месте (450), австриец Йонас Мюллер - третий (419). Прошлогодний обладатель Кубка мира Павличенко находится на четвертой позиции (369).

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