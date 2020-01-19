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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Фристайлист Бажин стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр

Россиянин Андрей Горбачев завоевал бронзовую медаль

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Российский фристайлист Артем Бажин занял второе место в финале соревнований по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Россиянин уступил победителю, шведу Эрику Вальбергу, 0,21 секунды. Бронзовую награду завоевал еще один россиянин Андрей Горбачев (+1,69).

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У женщин россиянка Владислава Балюкина стала третьей, проиграв чемпионке 0,81 секунды. Победу одержала швейцарка Мария Криста, второй стала чешка Диана Холенска (+0,32). В финале выступала еще одна россиянка Мария Ерофеева, но она не смогла добраться до финиша.

В медальном зачете российские спортсмены занимают второе место, в активе команды 24 награды - 6 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (8-5-4), третьей идет команда Японии (4-3-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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