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Матч звезд КХЛ

Кудашов считает, что для борьбы в Матче звезд КХЛ надо финансово стимулировать игроков

По мнению тренера, если бы победитель получал миллион долларов, то хоккей был бы другим

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и петербургского СКА Алексей Кудашов считает, что для более напряженной борьбы и зрелищности в Матче звезд Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна больше стимулировать игроков. Такое мнение Кудашов высказал журналистам.

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С 2017 года Матч звезд проходит в формате мини-турнира, в котором участвуют команды дивизионов КХЛ. Матчи состоят из двух периодов по 10 минут и проходят в формате "три на три".

"Этот формат однозначно намного интереснее, чем когда играли "пять на пять". Приходится и бегать, и кататься, чтобы голы забивать - хоккей более активный. Чтобы получить силовые приемы и борьбу у игроков, должен быть какой-то стимул. Я думаю, если бы как в НХЛ давали бы миллион долларов США победившей команде, то мы бы увидели сильно другой хоккей", - считает Кудашов.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ проходит на "ВТБ-Арене" в Москве. Кудашов возглавляет команду дивизиона Боброва.

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Кудашов, Алексей Николаевич
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