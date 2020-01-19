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КХЛ

Третьяк: Матч звезд КХЛ стал праздником для московских любителей хоккея

Глава федерации считает, что публика "ВТБ-Арены" довольна выступлением сборных дивизионов лиги

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что московские болельщики получили удовольствие, посетив Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам во время мероприятия.

"Думаю, что болельщики сегодня рады вдвойне. Они уже получили подарки от Деда Мороза, а это подарок от Континентальной хоккейной лиги - они видят всех звезд, всех лучших игроков. Думаю, что они получают колоссальное удовольствие от мастерства хоккеистов. Очень здорово, что такое мероприятие проводится каждый год", - сказал Третьяк.

Неделя звезд хоккея впервые с 2016 года проходит в Москве. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, Матч звезд Женской хоккейной лиги, мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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