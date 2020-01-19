{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: Большунов и Непряева показали максимальный результат на этапе КМ в Чехии

Большунов завоевал две золотые медали, Непряева дважды стала второй

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов удачно выступили на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место и завоевали максимальное количество очков. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

На эту тему

Этап Кубка мира в Чехии завершился в воскресенье мужской и женской гонками преследования. Большунов в своем заезде завоевал золотую медаль, Непряева показала второй результат. Днем ранее Большунов победил на дистанции 15 км свободным стилем, а Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

"Результатом этапа Кубка мира доволен. Было опасение, что вчера на коньковой гонке трасса будет мягкой и это может помешать Большунову, но он справился с этой задачей, выиграл с достаточно большим преимуществом. В сегодняшней гонке он это преимущество удержал и смог на двух гонках добыть максимум очков. Это очень радует, потому что он смог упрочить свое преимущество в общем зачете Кубка мира", - отметил Бородавко.

"Наталья, на мой взгляд, выступила в Чехии выше всяких похвал. На коньковой гонке стала второй, сегодня в тактической борьбе на финише вырвала у двух сильных соперниц серебряную медаль. Этап получился очень удачным как для Непряевой, так и для Большунова. Считаю, что они завоевали максимальное количество очков", - заключил собеседник ТАСС.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира. Непряева идет на третьем месте, уступая Терезе Йохауг и Хейди Венг.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Российские спортсмены завоевали пять медалей в десятый день юношеской Олимпиады
Россияне идут вторыми в неофициальном общекомандном зачете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС