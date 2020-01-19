Бородавко: Большунов и Непряева показали максимальный результат на этапе КМ в Чехии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов удачно выступили на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место и завоевали максимальное количество очков. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в Чехии завершился в воскресенье мужской и женской гонками преследования. Большунов в своем заезде завоевал золотую медаль, Непряева показала второй результат. Днем ранее Большунов победил на дистанции 15 км свободным стилем, а Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

"Результатом этапа Кубка мира доволен. Было опасение, что вчера на коньковой гонке трасса будет мягкой и это может помешать Большунову, но он справился с этой задачей, выиграл с достаточно большим преимуществом. В сегодняшней гонке он это преимущество удержал и смог на двух гонках добыть максимум очков. Это очень радует, потому что он смог упрочить свое преимущество в общем зачете Кубка мира", - отметил Бородавко.

"Наталья, на мой взгляд, выступила в Чехии выше всяких похвал. На коньковой гонке стала второй, сегодня в тактической борьбе на финише вырвала у двух сильных соперниц серебряную медаль. Этап получился очень удачным как для Непряевой, так и для Большунова. Считаю, что они завоевали максимальное количество очков", - заключил собеседник ТАСС.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира. Непряева идет на третьем месте, уступая Терезе Йохауг и Хейди Венг.