В шаге от рекорда. Российские саночники на ЧЕ едва не показали лучший результат в истории

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в заключительный день чемпионата Европы в норвежском Лиллехаммере имела все шансы улучшить результат двухгодичной давности, показанный на трассе в латвийской Сигулде, однако удача в самый нужный момент отвернулась от российских спортсменов. Тем не менее победу в общекомандном зачете российской команде сохранить удалось.

Всего на чемпионате Европы, который проходил в рамках этапа Кубка мира, было разыграно четыре комплекта наград. Медали высшего достоинства завоевали Татьяна Иванова и экипаж саней-двоек Александра Денисьева и Владислава Антонова, серебро в активе Семена Павличенко, с бронзовыми наградами вернутся домой Виктория Демченко, Роман Репилов и экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова. В заключительном виде программы - командной гонке - сборная России показала пятый результат. Второе место в зачете разделили сборные Австрии и Италии, в активе команд по одной золотой и одной серебряной награде.

На самом успешном для себя чемпионате Европы, который проходил два года назад в Латвии, россияне завоевали три золотые и одну бронзовую награду. В Лиллехаммере ко второму дню в активе сборной России было две золотые и две бронзовые медали. В мужском личном турнире и командной гонке россияне были главными фаворитами европейского первенства, и завоюй они хотя бы одну золотую медаль из двух, то установили бы для себя абсолютный рекорд выступлений на чемпионатах Европы.

"Но это спорт, повезло в чем-то вчера, а сегодня удача от нас отвернулась ненадолго. Татьяна очень хотела выступить отлично на своем этапе в командной гонке, но сильная жажда победы стала причиной ее серьезной ошибки на одном из виражей. Но эта неудача никак не омрачила общего впечатления от выступления наших ребят в Лиллехаммере", - считает главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Павличенко едва не стал абсолютно лучшим в Европе

Едва не дотянулся до титула абсолютно лучшего саночника Европы Павличенко. Если бы он одержал победу, то стал бы первым в истории пятикратным чемпионом Европы в личных гонках и превысил достижение немецкого саночника Мартина Титце, который побеждал на европейских первенствах в 1934, 1935, 1936 и 1937 годах, а потом погиб на Восточном фронте в 1942 году.