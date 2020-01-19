В шаге от рекорда. Российские саночники на ЧЕ едва не показали лучший результат в истории

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в заключительный день чемпионата Европы в норвежском Лиллехаммере имела все шансы улучшить результат двухгодичной давности, показанный на трассе в латвийской Сигулде, однако удача в самый нужный момент отвернулась от российских спортсменов. Тем не менее победу в общекомандном зачете российской команде сохранить удалось.
Всего на чемпионате Европы, который проходил в рамках этапа Кубка мира, было разыграно четыре комплекта наград. Медали высшего достоинства завоевали Татьяна Иванова и экипаж саней-двоек Александра Денисьева и Владислава Антонова, серебро в активе Семена Павличенко, с бронзовыми наградами вернутся домой Виктория Демченко, Роман Репилов и экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова. В заключительном виде программы - командной гонке - сборная России показала пятый результат. Второе место в зачете разделили сборные Австрии и Италии, в активе команд по одной золотой и одной серебряной награде.
На самом успешном для себя чемпионате Европы, который проходил два года назад в Латвии, россияне завоевали три золотые и одну бронзовую награду. В Лиллехаммере ко второму дню в активе сборной России было две золотые и две бронзовые медали. В мужском личном турнире и командной гонке россияне были главными фаворитами европейского первенства, и завоюй они хотя бы одну золотую медаль из двух, то установили бы для себя абсолютный рекорд выступлений на чемпионатах Европы.
"Но это спорт, повезло в чем-то вчера, а сегодня удача от нас отвернулась ненадолго. Татьяна очень хотела выступить отлично на своем этапе в командной гонке, но сильная жажда победы стала причиной ее серьезной ошибки на одном из виражей. Но эта неудача никак не омрачила общего впечатления от выступления наших ребят в Лиллехаммере", - считает главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
Павличенко едва не стал абсолютно лучшим в Европе
Едва не дотянулся до титула абсолютно лучшего саночника Европы Павличенко. Если бы он одержал победу, то стал бы первым в истории пятикратным чемпионом Европы в личных гонках и превысил достижение немецкого саночника Мартина Титце, который побеждал на европейских первенствах в 1934, 1935, 1936 и 1937 годах, а потом погиб на Восточном фронте в 1942 году.
"Если говорить про выступление мужчин, то в принципе второе и третье места я считаю очень хорошим результатом, - сказал ТАСС старший тренер сборной Альберт Демченко. - Что касается Романа Репилова, то у него в пятницу в последнем тренировочном заезде было очень жесткое падение. Повторился прошлогодний сценарий чемпионата мира в Винтерберге, правда в этот раз сани остались целы. Из-за пятничного падения он ехал, как мне показалось, не так уверенно, как всегда".
"Старт у Романа сегодня оказался не таким быстрым, и по трассе ехал немного зажавшись. Семен же допустил небольшие ошибки на верхних участках трассы, которые отразились на итоговом результате, а победивший в гонке итальянец Доминик Фишналлер оба заезда проехал очень четко и стабильно", - заключил собеседник ТАСС.
На пути к Сочи
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что, несмотря на неудачу в эстафете, она ставит своей команде за выступление на чемпионате Европы отлично. "Таня Иванова допустила серьезную ошибку на своем этапе, которую очень сложно было потом отыграть. Я думаю, ей помешало огромное желание опять занять первое место, как вчера в личной гонке. Но это спорт, в котором возможно все", - считает глава ФССР.
"Я надеюсь, что все возможные ошибки наши спортсмены сделали здесь, в Лиллехаммере. А домашний чемпионат мира, который стартует через три недели, сложится для российской сборной еще лучше", - отметила собеседница агентства.
Главный тренер сборной Сергей Чудинов считает, что успешное выступление на европейском первенстве должно помочь его спортсменам показать максимальный результат на домашней трассе во время чемпионата мира. "Мы приедем в Сочи с большей уверенностью в себе, в своем инвентаре. У нас сложилась великолепная команда, все поддерживают друг друга, царит полная поддержка и взаимопонимание", - заметил специалист.
Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.