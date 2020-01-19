Российские ватерполистки в четвертьфинале чемпионата Европы сыграют с командой Италии

ТАСС, 19 января. Женская сборная России завершила групповой раунд чемпионата Европы по водному поло победой над командой Греции. Соревнования проходят в Будапеште.

Матч закончился со счетом 12:7 в пользу российских ватерполисток. Благодаря этой победе они заняли второе место в группе А. В четвертьфинале, который пройдет 21 января, сборная России встретится с командой Италии, занявшей третье место в группе В.

В других четвертьфиналах пройдут матчи Венгрия - Франция, Греция - Испания, Словакия - Нидерланды.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.