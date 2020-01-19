Вратарь Умарк и снайпер Метсола. Матч звезд КХЛ может стать последним в нынешнем формате

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Боброва стала победителем ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в финале обыграв команду дивизиона Тарасова со счетом 7:6 по буллитам. Мероприятие прошло на льду "ВТБ-Арены" в Москве в присутствии 9650 зрителей.

Матч звезд КХЛ завершал программу ФОНБЕТ Недели звезд хоккея. 11 января состоялся матч за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), днем позже прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги (КХЛ). В субботу состоялось мастер-шоу с участием звезд КХЛ.

Перед представлением хоккеистов зрители увидели многомерное шоу, в котором были задействованы абсолютно все поверхности арены - лед, трибуны, видеокуб и даже потолок. Он превратился в гигантский экран площадью один квадратный километр, а общая площадь медиаповерхностей составила более 21 километра.

С приветственным словом к зрителям и игрокам обратились президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. После этого они произвели символическое вбрасывание, а Третьяк забрал шайбу себе на память. Также в кулуарах лучший хоккеист ХХ века по версии Международной федерации хоккея (IIHF) подарил свою вратарскую клюшку главному тренеру омского "Авангарда", который возглавлял команду дивизиона Чернышева на Матче звезд, Бобу Хартли. Канадец, большой поклонник Третьяка, был очень обрадован таким подарком.

"Думаю, что болельщики сегодня рады вдвойне. Они уже получили подарки от Деда Мороза, а это подарок от Континентальной хоккейной лиги - они видят всех звезд, всех лучших игроков. Думаю, что они получают колоссальное удовольствие от мастерства хоккеистов, очень здорово, что такое мероприятие проводится каждый год", - сказал Третьяк в общении с журналистами.

Гол Метсолы

С 2017 года матч звезд проходит в формате мини-турнира, в котором участвуют команды дивизионов КХЛ. Матчи состоят из двух периодов по 10 минут и проходят в формате "три на три". В субботу сборная дивизиона Харламова, как победитель мастер-шоу, получила право выбора соперника по полуфиналу и решила сыграть с командой дивизиона Тарасова во втором полуфинале. Открыли же Матч звезд команды дивизионов Боброва и Чернышева.

За сборную дивизиона Боброва выступали четыре хоккеиста московского "Динамо", на чьей арене проходило мероприятие, а также два игрока "Спартака". Неслучайно именно эту команду поддерживало большинство зрителей. Команда дивизиона Боброва одержала победу (7:4) благодаря трем голам игрока из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Германа Шапорева. Вратарь "Динамо" Иван Бочаров за свой десятиминутный отрезок не пропустил ни одной шайбы.

Команда дивизиона Харламова, победившая в мастер-шоу, решила, что шоу должно продолжаться. На вбрасывание в своей зоне встал вратарь Якуб Коварж, после проигранного им единоборства шайбу в пустые ворота отправил Вячеслав Грецкий. Позднее буллит в ворота команды дивизиона Харламова вышел исполнять вратарь Андрей Тихомиров, но свою попытку не реализовал. В результате сборная дивизиона Тарасова одержала победу со счетом 8:6.