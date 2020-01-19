Вратарь Умарк и снайпер Метсола. Матч звезд КХЛ может стать последним в нынешнем формате

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Боброва стала победителем ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в финале обыграв команду дивизиона Тарасова со счетом 7:6 по буллитам. Мероприятие прошло на льду "ВТБ-Арены" в Москве в присутствии 9650 зрителей.
Матч звезд КХЛ завершал программу ФОНБЕТ Недели звезд хоккея. 11 января состоялся матч за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), днем позже прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги (КХЛ). В субботу состоялось мастер-шоу с участием звезд КХЛ.
Перед представлением хоккеистов зрители увидели многомерное шоу, в котором были задействованы абсолютно все поверхности арены - лед, трибуны, видеокуб и даже потолок. Он превратился в гигантский экран площадью один квадратный километр, а общая площадь медиаповерхностей составила более 21 километра.
С приветственным словом к зрителям и игрокам обратились президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. После этого они произвели символическое вбрасывание, а Третьяк забрал шайбу себе на память. Также в кулуарах лучший хоккеист ХХ века по версии Международной федерации хоккея (IIHF) подарил свою вратарскую клюшку главному тренеру омского "Авангарда", который возглавлял команду дивизиона Чернышева на Матче звезд, Бобу Хартли. Канадец, большой поклонник Третьяка, был очень обрадован таким подарком.
"Думаю, что болельщики сегодня рады вдвойне. Они уже получили подарки от Деда Мороза, а это подарок от Континентальной хоккейной лиги - они видят всех звезд, всех лучших игроков. Думаю, что они получают колоссальное удовольствие от мастерства хоккеистов, очень здорово, что такое мероприятие проводится каждый год", - сказал Третьяк в общении с журналистами.
Гол Метсолы
С 2017 года матч звезд проходит в формате мини-турнира, в котором участвуют команды дивизионов КХЛ. Матчи состоят из двух периодов по 10 минут и проходят в формате "три на три". В субботу сборная дивизиона Харламова, как победитель мастер-шоу, получила право выбора соперника по полуфиналу и решила сыграть с командой дивизиона Тарасова во втором полуфинале. Открыли же Матч звезд команды дивизионов Боброва и Чернышева.
За сборную дивизиона Боброва выступали четыре хоккеиста московского "Динамо", на чьей арене проходило мероприятие, а также два игрока "Спартака". Неслучайно именно эту команду поддерживало большинство зрителей. Команда дивизиона Боброва одержала победу (7:4) благодаря трем голам игрока из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Германа Шапорева. Вратарь "Динамо" Иван Бочаров за свой десятиминутный отрезок не пропустил ни одной шайбы.
Команда дивизиона Харламова, победившая в мастер-шоу, решила, что шоу должно продолжаться. На вбрасывание в своей зоне встал вратарь Якуб Коварж, после проигранного им единоборства шайбу в пустые ворота отправил Вячеслав Грецкий. Позднее буллит в ворота команды дивизиона Харламова вышел исполнять вратарь Андрей Тихомиров, но свою попытку не реализовал. В результате сборная дивизиона Тарасова одержала победу со счетом 8:6.
Якубу Коваржу тяжко на вбрасываниях. #KHLAllStar pic.twitter.com/FRYAHea6vJ— КХЛ (@khl) January 19, 2020
Самый яркий момент дня произошел в матче за третье место. Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк надел амуницию своего одноклубника Юхи Метсолы и провел всю встречу в воротах, а Метсола играл в нападении. Финский хоккеист даже сумел забросить одну шайбу, а Умарк сделал несколько эффектных сейвов и не пропустил ни одной шайбы в серии буллитов, принеся своей команде победу со счетом 9:8. В финале победу по буллитам одержала команда дивизиона Боброва со счетом 7:6.
Метсола и Умарк рассказали, что пробовали себя в других амплуа в матче с детьми в Уфе. "Это не первый мой опыт в роли голкипера, два года назад мы в Уфе играли на открытом воздухе с детьми. Самое тяжелое - у меня были коньки полевого игрока. Коньки Метсолы были слишком маленькие для меня", - рассказал Умарк.
Бочаров отметил, что у Умарка есть хорошие базовые навыки вратаря. "Умарк здорово сыграл. Если у Уфы два голкипера в ходе матча получат повреждения, то у них есть достойный кандидат. В "Динамо" тоже есть такие игроки, но не буду раскрывать секреты" - отметил Бочаров.
Мастер-шоу и матч звезд претерпят изменения
Матч звезд КХЛ проходил в 12-й раз. В 2009 и 2010 годах встречались команды российских и иностранных хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева, в 2018-м победу одержала команда дивизиона Тарасова, в 2019-м - Чернышева. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что в следующем сезоне формат недели звезд претерпит изменения.
"На следующий год мы хотим очень серьезно переделать мастер-шоу и сам матч. Это может быть мини-турнир в формате сборных из игроков, выступающих в КХЛ. Раньше был такой формат, когда российские сборные выступали против легионеров. Я согласен, что настало время сделать матч звезд еще более интересным ", - подчеркнул Чернышенко.
Главный тренер сборной России и СКА Алексей Кудашов считает, что участников матча звезд надо дополнительно финансово стимулировать для более зрелищного хоккея. "Чтобы получить силовые приемы и борьбу, у игроков должен быть какой-то стимул. Я думаю, если бы, как в НХЛ, давали миллион долларов США победившей команде, то мы бы увидели сильно другой хоккей", - отметил Кудашов.
Чернышенко подчеркнул, что проведение Матча звезд в Москве стало финансово выгодным для КХЛ, Неделю звезд посетили порядка 28 тыс. зрителей, а права на трансляции события приобрели 26 стран. "Все абсолютно довольны, очень удобно добираться, на арене питание, логистика и развлекательная программа на самом высоком уровне. Мы видим огромную активность. У нас большое количество собственных точек продаж лицензионной продукции", - сказал Чернышенко.
Голкипер "Динамо" Бочаров же считает, что подобные мероприятия стоит проводить в регионах, так как Москва не является хоккейным городом. "Мне в Москве все понравилось, но, скорее всего, такие мероприятия нужно проводить в регионах, а не в Москве. К сожалению, арена вмещает около 12 тысяч зрителей, и то не удалось собрать аншлаг. Москва не настолько любит хоккей, как регионы", - подчеркнул Бочаров.
Неделя звезд хоккея в 2021 году пройдет в Риге.