Australian Open стартует в Мельбурне

ТАСС, 20 января. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) стартует в понедельник на кортах Мельбурна. В первом в сезоне турнире Большого шлема в мужском и женском разрядах примут участие 16 россиян.

Australian Open пройдет в 108-й раз, причем вплоть до 1987 года здесь играли на траве. В Мельбурне впервые на турнирах Большого шлема стали проводить некоторые матчи в помещении - летняя жара и ливни вынудили организаторов построить несколько закрытых кортов. Еще одной проблемой этого года стали последствия лесных пожаров на юго-востоке Австралии - Мельбурн страдает от смога. Видимость в некоторых районах снизилась до 700-900 метров, а индекс качества воздуха упал до опасного для здоровья.

Рекордсменом по победам в мужском турнире является серб Новак Джокович (семь титулов), шесть раз побеждал швейцарец Роджер Федерер, которому принадлежит рекорд по количеству участий - нынешний турнир станет для него 21-м в карьере. В 1999 году Australian Open выиграл россиянин Евгений Кафельников, в 2005-м - Марат Сафин.

У женщин самой титулованной теннисисткой в "открытую" эру является американка Серена Уильямс, которая побеждала в Мельбурне семь раз. Единственной российской победительницей турнира является Мария Шарапова (2008 год), дважды она проигрывала в финалах.

Внимание на мужской турнир

Надежды российских болельщиков на первом в году турнире Большого шлема связаны с мужским турниром. В основной сетке Australian Open выступят четыре теннисиста из России - Даниил Медведев (четвертый номер посева), Карен Хачанов (16), Андрей Рублев (17) и Евгений Донской. Прошлогодний финалист Открытого чемпионата США Медведев в первом круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, Хачанов - с испанцем Марио Вилельей-Мартинесом, Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, Евгений Донской - с испанцем Фернандо Вердаско.