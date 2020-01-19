Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 20 января. Футболисты туринского "Ювентуса" со счетом 2:1 обыграли "Парму" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (43-я и 58-я минуты). У "Пармы" отличился Андреас Корнелиус (55).

Роналду стал первым игроком "Ювентуса" с 2005 года, который отличился в семи матчах чемпионата Италии подряд, тогда это удалось французскому нападающему Давиду Трезеге, чья итоговая результативная серия составила девять матчей.

Всего в активе Роналду 16 голов в 17 матчах чемпионата Италии, лидирует в гонке бомбардиров нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле (23 гола в 19 встречах). Кроме того, Роналду стал первым игроком, сумевшим забить более 15 голов в 14 сезонах, находясь в клубах топ-5 европейских чемпионатов, в период с сезона-2006/07 португалец забил 414 голов.

"Ювентус" одержал пятую победу кряду и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 20 матчах. "Парма" идет седьмой, имея в активе 28 очков после 20 встреч.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 января на выезде сыграют против "Наполи", 22 января "Ювентус" дома примет "Рому" в рамках четвертьфинала Кубка Италии. "Парма" в 21-м туре первенства страны 26 января на своем поле встретится с "Удинезе".