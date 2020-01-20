"Рейнджерс" проиграли "Коламбусу" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 29 бросков

ТАСС, 20 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Коламбусу" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Брэди Шей (19-я минута), у гостей отличился Оливер Бьоркстранд (47, 60). Российские форварды хозяев Артемий Панарин и Павел Бучневич и защитник гостей Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

24-летний голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ 8 января, провел третью игру в сезоне, в двух предыдущих он одержал победу. Россиянин отразил 29 бросков из 31. В составе "Коламбуса" дебютный матч в НХЛ провел 23-летний латвийский вратарь Матисс Кивленикс, он отразил 30 бросков из 31. Кивленикс и Шестеркин были признаны второй и третьей звездами матча соответственно, лучшим игроком стал Бьоркстранд.

"Рейнджерс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 47 матчей. "Коламбус" одержал пятую победу подряд и идет шестым с 60 очками в 50 играх.

В следующей встрече "Рейнджерс" 22 января примут "Нью-Йорк Айлендерс", "Коламбус" днем позже дома сыграет с "Виннипегом".

В другом матче игрового дня "Чикаго" дома победил "Виннипег" со счетом 5:2.