AIBA поможет небольшим странам в посещении международных соревнований по боксу

ТАСС, 20 января. Международная ассоциация бокса (AIBA) найдет способы помочь национальным федерациям небольших стран посещать международные соревнования. Об этом рассказал глава комиссии по развитию и маркетингу AIBA Умар Кремлев, комментарий которого приводит портал Inside The Games.

В субботу в Панаме прошел первый континентальный форум AIBA, в котором приняли участие 38 национальных федераций Северной и Южной Америки. По словам Кремлева, одной из поднятых проблем на форуме было то, что небольшие страны из-за финансовых ограничений не всегда имеют возможность принять участие в международных соревнованиях.

"Такая проблема существует в небольших странах, они не могут часть ездить на международные турниры, - сказал Кремлев. - Поэтому нам нужно составить план того, как эту проблему решить. После форума мы начнем работу по этому вопросу".