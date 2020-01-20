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Бокс

AIBA поможет небольшим странам в посещении международных соревнований по боксу

Данная проблема была поднята во время первого континентального форума организации

ТАСС, 20 января. Международная ассоциация бокса (AIBA) найдет способы помочь национальным федерациям небольших стран посещать международные соревнования. Об этом рассказал глава комиссии по развитию и маркетингу AIBA Умар Кремлев, комментарий которого приводит портал Inside The Games.

В субботу в Панаме прошел первый континентальный форум AIBA, в котором приняли участие 38 национальных федераций Северной и Южной Америки. По словам Кремлева, одной из поднятых проблем на форуме было то, что небольшие страны из-за финансовых ограничений не всегда имеют возможность принять участие в международных соревнованиях.

"Такая проблема существует в небольших странах, они не могут часть ездить на международные турниры, - сказал Кремлев. - Поэтому нам нужно составить план того, как эту проблему решить. После форума мы начнем работу по этому вопросу".

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